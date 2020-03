Na twintig jaar sluit maildienst IncrediMail zijn deuren. In een blogpost zegt ontwikkelaar Perion dat er geen nood meer is aan de dienst.

IncrediMail begon twintig jaar geleden als een maildienst die zich vooral richtte op het verrijken van e-mails. Denk daarbij aan smileys, gifs en andere visuele prikkels. Het was daarbij een van de eerste maildiensten die inzetten op verregaande personalisatie van het platform.

Mail is echter niet meer wat het geweest is, zo schrijft Perion, het bedrijf achter de dienst, in een afscheidsmededeling. Nu sociale media en instant messengers een grood deel van het visuele hebben overgenomen, ziet de dienst niet veel nood meer voor zichzelf. Het bedrijf gaat zich vanaf nu richten op andere gebieden 'die relevanter zijn voor het huidige communicatiegebruik'.

Gebruikers van de maildienst kunnen vanaf 20 maart geen mails meer ontvangen of versturen. Ze zullen ook toegang kwijt raken tot hun bestaande mails, en tot contactpersonen en bijlages. Perion raadt gebruikers dan ook aan hun gegevens te migreren naar een andere mailserver. Op zijn hoogtepunt had IncrediMail naar eigen zeggen vier miljoen gebruikers.

IncrediMail begon twintig jaar geleden als een maildienst die zich vooral richtte op het verrijken van e-mails. Denk daarbij aan smileys, gifs en andere visuele prikkels. Het was daarbij een van de eerste maildiensten die inzetten op verregaande personalisatie van het platform. Mail is echter niet meer wat het geweest is, zo schrijft Perion, het bedrijf achter de dienst, in een afscheidsmededeling. Nu sociale media en instant messengers een grood deel van het visuele hebben overgenomen, ziet de dienst niet veel nood meer voor zichzelf. Het bedrijf gaat zich vanaf nu richten op andere gebieden 'die relevanter zijn voor het huidige communicatiegebruik'. Gebruikers van de maildienst kunnen vanaf 20 maart geen mails meer ontvangen of versturen. Ze zullen ook toegang kwijt raken tot hun bestaande mails, en tot contactpersonen en bijlages. Perion raadt gebruikers dan ook aan hun gegevens te migreren naar een andere mailserver. Op zijn hoogtepunt had IncrediMail naar eigen zeggen vier miljoen gebruikers.