India heeft beslag laten leggen op 725 miljoen dollar op Indiase bankrekeningen van de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi. Het land beschuldigt het bedrijf ervan illegaal geld naar het buitenland te hebben overgemaakt onder het mom van royaltybetalingen. Dat hebben de Indiase autoriteiten gemeld.

Het Indiase agentschap dat onderzoek voert naar financiële criminaliteit was in februari een onderzoek gestart, nadat ontdekt werd dat de Indiase tak van Xiaomi geld had overgemaakt aan drie entiteiten in het buitenland. 'Enorme sommen zijn onder het mom van royaltybetalingen overgemaakt op vraag van het Chinese moederconcern', aldus het agentschap in een persbericht.

Xiaomi heeft nog niet gereageerd op het bericht. In december vonden bij het bedrijf in India al huiszoekingen plaats, net als bij andere Chinese smartphonefabrikanten, waaronder Huawei, na beschuldigingen van belastingontduiking. De relaties tussen New Delhi en Peking bevinden zich op een dieptepunt sinds dodelijke schermutselingen plaatsvonden tussen soldaten van beide landen aan de betwiste grens in de Himalaya in 2020. De Indiase minister van Binnenlandse Zaken verbood nadien honderden Chinese apps, waaronder die van het populaire platform TikTok.

