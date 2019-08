India heeft alle telecommunicatiekanalen, zij het mobiele netwerken, internet, breedband en landlijnen, afgesloten in Kasjmir. Het deed dat net nadat het besloot de grondwettelijke autonomie van de regio in te trekken.

Mensen in Jammu en Kasjmir hebben geen enkele manier om met de buitenwereld te communiceren, nu India alle communicatiemiddelen in de regio heeft afgesloten. De stap komt er in de nasleep van een overheidsbeslissing om de grondwettelijke autonomie van de staat in te trekken.

Volgens het Software Freedom Law Centre in India heeft de regio al 176 keer een black-out voor telecommunicatie ondergaan sinds 2012. Het land sluit dan ook vaker internet af bij onrust of protesten. Dat ook breedband en ouderwetse telefoonlijnen plat liggen, is echter zeldzaam.

De afgelopen dagen heerst grote onrust in het Indiase deel van de politiek instabiele regio. Toeristen werden vorige week afgeraden om naar de regio te trekken. Maandagochtend werden dan weer verschillende regionale politici onder huisarrest geplaatst. De politie heeft ook de avondklok ingesteld.

Indiaas Kasjmir, meer bepaald de staten Jammu en Kasjmir, geniet volgens de grondwet een speciaal statuut dat hem een grote autonomie geeft. De heersende Bharatiya Janata party (BJP), die de hindoeregering leidt, heeft er al enkele keren mee gedreigd de privileges van de hoofdzakelijk door moslims bewoonde regio af te pakken. Dat is nu dus gebeurd met de intrekking van grondwetsartikel 35A.

Tienduizend extra troepen zijn naar de regio gestuurd. Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel, terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Het noordoostelijk deel is dan weer in handen van de Chinezen.