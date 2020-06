India heeft in totaal 59 apps verboden die afkomstig zijn uit China, waarmee het land op gespannen voet leeft. Volgens India zijn de toepassingen 'schadelijk voor de soevereiniteit en eenheid, de verdediging van het land en de veiligheid van de openbare orde'.

Tot de verboden apps behoren onder meer het sociale platform TikTok, de chatapp WeChat, berichtensite Weibo en de streamingdienst QQ Music. Deze apps zouden de 'gegevens van Indiase gebruikers stelen', melden media uit het land.

Grensconflict

India en China hebben al decennia een conflict over hun grens in het noorden van India en het westen van China. Beide landen claimen een deel van de bergachtige regio. De ruzie is de afgelopen weken opgelaaid. Daarbij zijn tientallen doden gevallen.

Tot de verboden apps behoren onder meer het sociale platform TikTok, de chatapp WeChat, berichtensite Weibo en de streamingdienst QQ Music. Deze apps zouden de 'gegevens van Indiase gebruikers stelen', melden media uit het land.India en China hebben al decennia een conflict over hun grens in het noorden van India en het westen van China. Beide landen claimen een deel van de bergachtige regio. De ruzie is de afgelopen weken opgelaaid. Daarbij zijn tientallen doden gevallen.