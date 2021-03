Indiërs die cryptomunten bezitten, zouden binnenkort boetes kunnen krijgen. Toch als een nieuwe wet erdoor komt waaraan de Indiase overheid werkt.

De wet waaraan de regering van Narenda Modi werkt zou boetes opleggen aan iedereen die cryptomunten verhandelt, delft of bezit. Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters op basis van overheidsbronnen.

Een drietal jaar geleden kregen banken in India al het verbod om financiële diensten voor cryptomunten en cryptoplatformen te leveren. Die beslissing van de Indiase centrale bank werd vorig jaar teruggedraaid door het Hooggerechtshof in het land en sindsdien is er een stevige interesse in de munten. Volgens Reuters bezitten zo'n acht miljoen investeerders in het land nu een honderd miljard roepies (zo'n 1,6 miljard euro) aan investeringen in cryptomunten.

De Indiase overheid is echter zwaar gekant tegen het hele systeem. Bij de redenen voor de ban zou onder meer de vrees zitten dat burgers hun spaargeld verliezen wanneer de koersen weer eens in elkaar stuiken. Bitcoin, de bekendste van de cryptomunten, rees de voorbije weken naar boven de 60.000 dollar maar heeft de voorbije jaren ook al diepe dalen gekend.

Met de nieuwe wet zouden eigenaars van cryptomunten zes maanden krijgen om hun bezittingen te verkopen, na die overgangsperiode komen er boetes. India is daarbij niet de eerste om een ban uit te spreken op de nieuwe digitale munten, maar wel een van de meest strenge. Onder meer China voerde eerder al limieten in op het verhandelen en delven van munten als Ethereum en Bitcoin, maar het laat burgers wel toe ze te bezitten.

