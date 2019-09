Het Indiase ruimtevaartinstituut ISRO heeft dinsdag de onbemande maanlander gevonden waarmee het contact eerder verloren ging. Contact met de lander, die onderdeel uitmaakt van de missie Chandrayaan-2 (Maanvaartuig-2), is er desondanks nog niet geweest, meldt het instituut op Twitter.

Het contact werd zaterdag op een hoogte van 2,1 kilometer boven de grond verbroken. "We doen er alles aan om contact met de lander te krijgen", laat een woordvoerder van het ISRO dinsdag weten. De Indiase lander, die op 22 juli werd gelanceerd, is naar de zuidpool van de maan gestuurd om daar bodemonderzoek te doen. Wetenschappers denken dat daar zogenoemd waterijs te vinden is.

India wist nog niet op de maan te landen. Alleen de Verenigde Staten, China en Rusland kregen dat vooralsnog voor elkaar. Op de zuidpool van de maan zijn nog geen mensen of verkenners geland.