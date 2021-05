Een label dat het platform bij enkele tweets van politici plaatste en dat gebruikers waarschuwt voor 'gemanipuleerde media', lijkt aan de oorzaak te liggen.

Agenten van een Indiase politie-eenheid hebben de kantoren van Twitter in India bezocht met een waarschuwing. De actie kwam er nadat Twitter een label 'gemanipuleerde media' had toegepast op een tweet van Sambit Patra, een van de woordvoerders van de Hindoe-nationalistische BJP (Bharatiya Janata Party), de partij van premier Modi.

De tweet die tot de politie-actie leidde draait om screenshots van een document dat volgens de regeringspartij werd gemaakt door de oppositiepartij Congress. In het document zou de partij plannen maken om extra aandacht te vestigen op hoe slecht de overheid de pandemie bestrijdt.

Congress zegt dat het document vervalsd is en heeft een klacht naar Twitter gestuurd, waarop die het label 'gemanipuleerde media' op de tweets in kwestie plakte. Sambit Patra, een van de mensen die het document tweette, diende daarop klacht in bij de politie.

Twitter vs. India

De partij van premier Modi probeert al een tijdje het doen en laten van Twitter in het land te sturen. Eerder dit jaar vroeg de regering al om tweets te verwijderen die kritisch zijn voor de manier waarop de overheid de Covid-19 pandemie bestrijdt. Iets wat twitter toen ook deed.

Nu zou India ook willen dat Twitter alle referenties naar de Indiase variant van het coronavirus verwijdert. Dat is de bijzonder overdraagbare variant B.1.617, die vorig jaar voor het eerst in het land werd waargenomen. Geografische aanduidingen voor varianten worden vaker gebruikt in verslaggeving, denk bijvoorbeeld aan de Britse of Braziliaanse variant van covid-19, maar de benaming is volgens India vals.

Het land gaat door een bijzonder zware tweede infectiegolf, met een 300.000 Covid-gerelateerde doden, al zouden de werkelijke cijfers nog veel hoger kunnen liggen. De regering doet er echter alles aan om het beeld hoog te houden dat er niets aan de hand is. Premier Modi verklaarde eerder dit jaar dat zijn land de coronapandemie had overwonnen.

