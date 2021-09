De Indiase marktwaakhond vindt dat Google het grote marktaandeel van zijn mobiele besturingssysteem Android misbruikt. Dat schrijft de krant Times of India, die het rapport inzag. Dat rapport zal door de toezichthouder worden bestudeerd, die dan zal bepalen of Google een boete krijgt.

De mededingingsautoriteit stelt volgens de krant dat Google eenzijdige contracten oplegt voor het leveren van mobiele apparaten en apps. Het doel daarvan zou zijn om eventuele competitie te beperken en te zorgen dat Googles eigen apparaten en apps hun marktpositie behouden onder consumenten. Ook zou Google het gebruik van andere zoekmachines in Android beperken.

'Juist goed voor de concurrentie'

Google zegt in een reactie dat Android ervoor heeft gezorgd dat mobiele apparaten goedkoper werden en dat er daarom meer Indiërs online zijn gegaan dan zonder het besturingssysteem het geval zou zijn geweest. Daarom is Android juist goed voor de concurrentie, meent het Amerikaanse techbedrijf.

De mededingingsautoriteit stelt volgens de krant dat Google eenzijdige contracten oplegt voor het leveren van mobiele apparaten en apps. Het doel daarvan zou zijn om eventuele competitie te beperken en te zorgen dat Googles eigen apparaten en apps hun marktpositie behouden onder consumenten. Ook zou Google het gebruik van andere zoekmachines in Android beperken.Google zegt in een reactie dat Android ervoor heeft gezorgd dat mobiele apparaten goedkoper werden en dat er daarom meer Indiërs online zijn gegaan dan zonder het besturingssysteem het geval zou zijn geweest. Daarom is Android juist goed voor de concurrentie, meent het Amerikaanse techbedrijf.