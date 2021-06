Weinig merken kennen zo'n levendig geruchtencircuit als Apple. Maar een aantal lekkers van die - vaak geheime - informatie is nu door het bedrijf op de vingers getikt. Ze ontvingen een waarschuwing van een advocatenkantoor dat door Apple in dienst is genomen.

Een van de informatielekkers die zo'n brief heeft ontvangen, is een Apple-fan die zichzelf Kang noemt. Hij maakte dat zelf wereldkundig via zijn account op het sociale netwerk Weibo. Volgens de website MacRumors behoort Kang tot de meest betrouwbare lekkers. Zo publiceerde hij de volledige specificaties van de iPhone 12 en HomePod mini-luidsprekers voordat die producten waren uitgebracht. Ook wat betreft de software-updates die Apple tijdens WWDC 2020 voorstelde, had hij het volledig bij het rechte eind.

Bewijsmateriaal

In de brief staat naar verluidt dat de lekkers 'geen informatie meer naar buiten mogen brengen over onuitgebrachte Apple-producten, omdat dit waardevolle info kan zijn voor de concurrentie van Apple en consumenten misleidt'. Apple zou ook screenshots hebben gemaakt van de Weibo-pagina van Kang en die afbeeldingen aanvoeren als bewijsmateriaal.

Kang verdedigt zich op zijn pagina: 'Ik heb nooit foto's van onuitgebrachte producten verspreid of informatie verkocht'. Ook bestrijdt hij consumenten te hebben misleid door het delen van foutieve informatie. Wel geeft Kang aan in de toekomst terughoudender te zijn met geruchten en roept hij andere bloggers op hetzelfde te doen: 'Ook al heb je helemaal geen overeenkomst getekend met Apple, dan behandelen ze je alsof je misbruik maakt van commerciële informatie'.

