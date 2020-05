Kerridge Commercial Systems (KCS), gespecialiseerd in softwareoplossingen voor de groothandel en distributiesector, heeft Infomat overgenomen. Het Antwerpse bedrijf levert ERP-, CRM- en DMS-oplossingen.

KCS beschouwt de overname van Infomat als een belangrijke strategische aanwinst voor zijn markt in de Benelux. Infomat zal de bestaande softwareoplossingen blijven behouden en ondersteunen, en de klanten gaandeweg vertrouwd maken met het KCS-portfolio.

'De aansluiting bij KCS betekent een belangrijke mijlpaal voor Infomat, onze mensen en klanten', zegt CEO-topman Stephan Van Bulck. 'We vervoegen niet zomaar een grote IT-onderneming, maar een wereldwijd ERP-softwarebedrijf dat exact begrijpt wat wij doen. Ons team van 46 IT-professionals krijgt dankzij de overname toegang krijgen tot de kennis en expertise van een internationaal team van 1.100 collega's en specialisten'.

Eerste acquisitie in België

Informat, opgericht in 1997, beschikt naast het hoofdkantoor in Antwerpen ook nog over vestigingen in Luik en het Nederlandse Arnhem. Kerridge Commercial Systems, met zijn hoofdkantoor in Hungerford, VK, bedient 25.000 klanten wereldwijd, voornamelijk in Europa, Noord-Amerika, Afrika en Australië. Het bedrijf kan bogen op ruim 40 jaar ervaring in de handelsbranche. Voor KCS is het de eerste acquisitie in België.

