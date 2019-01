Infor krijgt 1,5 miljard dollar kapitaalinjectie en gaat voor beursgang

Het kapitaal is afkomstig van Koch Equity Development (KED) en Golden Gate Capital. Eerder haalde het bedrijf al meer dan twee miljard dollar op bij KED begin 2017.

De ambitie is om, afhankelijk van de marktomstandigheden, dit jaar of in 2020 naar de beurs te trekken. "Koch en Golden Gate Capital zijn fenomenale partners voor Infor en onze 17.300 medewerkers zijn enthousiast over deze mijlpaal omdat we ons voorbereiden op onze volgende groeifase," aldus Charles Phillips, CEO van Infor.

Infor haalde in het boekjaar 2018 een omzet van meer dan drie miljard dollar. Momenteel is 70 procent van de omzet afkomstig uit softwarelicenties voor cloudapplicaties. Het bedrijf haalt die onder meer uit zijn CloudSuite-productlijn waarmee het in verschillende nichesectoren actief is.

Fundamenteel in de strategie van Infor is om elke CloudSuite specifiek voor verschillende industrieën in te richten. Hierdoor zijn volgens het bedrijf geen dure aanpassingen en omvangrijke consultingopdrachten nodig.

In samenwerking met Dutch IT-Channel