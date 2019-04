Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft een enorme hoeveelheid spoorweggegevens publiek gemaakt. Op een nieuwe website kunnen reizigers kunnen onder meer alle gegevens over vertragingen van alle treinverbindingen raadplegen.

Infrabel heeft een nieuwe website gelanceerd waarop iedereen kan grasduinen door een grote hoeveelheid data over het spoorverkeer in ons land. Onder meer vertragingen van alle treinverbindingen zijn hier te vinden. "We spelen open kaart", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De site kadert in het beleid rond 'open data' dat federale regering enkele jaren geleden heeft gelanceerd. Dat houdt in dat overheidsinstellingen zoveel als mogelijk hun gegevens gratis online zetten. Particulieren, onderzoekers en bedrijven kunnen ermee aan de slag gaan. Uit de gegevens kunnen bijvoorbeeld nieuwe apps ontstaan.

De omvang van de gegevens die Infrabel online gooit, is volgens Petit ongezien in Europa. In eerste instantie zet het overheidsbedrijf een zestigtal databases online. Het gaat onder meer over de werkelijke reistijden van alle treinen, die telkens een dag na de ritten online verschijnen. Maar er staan bijvoorbeeld ook gegevens op over de spoorinfrastructuur, zoals overwegen en seinposten, en over het personeelsverloop bij Infrabel.

Op basis van feedback van gebruikers wil Infrabel het platform nog verder verfijnen en uitbreiden. Zondag vond al een zogenaamde 'hackaton' plaats waarbij een tachtigtal specialisten in de kantoren van Infrabel aan de slag gingen met de open data. Volgens Petit dient het digitaliseringsproject ook als een "visitekaartje" om nieuwe werknemers aan te trekken. Infrabel heeft momenteel immers meer dan 500 vacatures