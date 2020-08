De markt voor Iaas, infrastructure as a service, groeide het afgelopen jaar met 37,3 procent. Amazon blijft de grootste, maar de rest groeit sneller.

Volgens marktanalist Gartner groeien de uitgaven aan IaaS van 32,2 miljard dollar in 2018 tot 44,5 miljard dollar afgelopen jaar. Die trend past in het bredere plaatje dat clouddiensten blijven toenemen. Gartner verwacht dat dat ook dit jaar zo zal zijn naarmate bedrijven door de coronacrisis gedwongen worden om bepaalde infrastructuur in de publieke cloud te zetten, en daar waarschijnlijk niet op zullen terugkeren.

Amazon blijft met een aandeel van 45,0 procent marktleider. Op enige afstand volgen Microsoft (Azure) met 17,9 procent, Alibaba (9,1 procent), Google (5,3 procent) en Tencent (2,8 procent). Samen zijn ze goed voor tachtig procent van de IaaS-markt.

. © Gartner

Hoewel Amazon marktleider blijft, valt wel op dat het bedrijf van Jeff Bezos aanzienlijk minder groeit dan de directe concurrenten. Amazon groeide met 29 procent. Microsoft met 57,8 procent, Alibaba met 62,4 procent, Google met 80,1 procent en Tencent zelfs met 101,5 procent.

De IaaS-markt wordt dus voornamelijk gedomineerd door Amerikaanse en Chinese bedrijven. Gartner merkt daarbij op dat China een streng gereguleerde markt heeft voor clouddiensten, wat Chinese spelers (Tencent, Alibaba, Huawei...) ten goede komt omdat zij daar wel actief kunnen zijn. Anderzijds moeten we ook opmerken dat het voor Chinese bedrijven ook heel moeilijk is om vandaag op de Amerikaanse markt clouddiensten aan te bieden.

De cijfers van Gartner slaan enkel op Infrastructure as a service. Voortaan gaat de marktanalist die cijfers echter combineren met Platform as a Service (PaaS). Die totaalmarkt groeide afgelopen jaar met 42,3 procent tot 63,4 miljard dollar, komende van 44,6 miljard dollar in 2018. Ook hier waren Amazon, Microsoft en Alibaba de drie grootste spelers.

