ING app toont per ongeluk andermans betaalkaarten

Een lezer meldde het probleem aan de redactie van Data News en ook op Twitter wist iemand te vertellen dat hij bankkaarten zag opduiken die niet van hem waren. Het probleem doet zich zowel op Android als iOS voor, al valt het niet bij alle klanten voor.

ING België bevestigt aan onze redactie dat het probleem zich voordoet in de Bancontact/Mister Cash module die is ingebouwd in de app. In afwachting daarvan is die module offline gehaald. Klanten kunnen nog wel overschrijvingen doen via de app zelf, maar niet via de Bancontact/Mister Cash-functie in de app.

De bank wil zich excuseren bij klanten voor het ongemak maar benadrukt dat de fout geen enkele financiële impact had. Het was niet mogelijk om saldo's te bekijken of betalingen met die kaarten uit te voeren. De exacte oorzaak van het probleem wordt wel nog onderzocht.

Update 15.20 uur:

ING laat weten dat het probleem is verholpen en de Bankcontact-functie weer beschikbaar is in de app. Over de oorzaak van het probleem is nog niets bekend.