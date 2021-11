ING gaat begin 2022, in samenwerking met Microsoft en het Open Web Application Security Project (OWASP), een gezamenlijk digitaal platform lanceren om toekomstige risico- en cybersecurity-experten op te leiden. Met het platform willen de bedrijven het structurele tekort aan geschoolde arbeidskrachten in deze domeinen aanpakken.

Het aantal computervirussen en cyberaanvallen is nog nooit zo hoog geweest. In 2020 registreerde de banksector ongeveer 67.000 frauduleuze transacties door phishing voor een totaal bedrag van ongeveer 34 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febelfin.

Voor iedereen toegankelijk

'De financiële kost van cybercriminaliteit weegt niet langer alleen op de individuele bedrijven, maar op de hele wereldeconomie. Verschillende bronnen schatten de kost van online criminaliteit op 1.000 miljard dollar van het wereldwijde bbp', zegt Philippe Ledent, econoom bij ING België.

Het nieuwe platform zal voor iedereen toegankelijk zijn. De inhoud van de opleidingen wordt door de partners zelf vormgegeven op basis van hun ervaring en behoeften. Cursisten die de opleiding succesvol afronden met een examen, komen terecht in een pool van experten waaruit bedrijven kunnen putten om hun cybersecurity-teams te versterken.

Het aantal computervirussen en cyberaanvallen is nog nooit zo hoog geweest. In 2020 registreerde de banksector ongeveer 67.000 frauduleuze transacties door phishing voor een totaal bedrag van ongeveer 34 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febelfin.'De financiële kost van cybercriminaliteit weegt niet langer alleen op de individuele bedrijven, maar op de hele wereldeconomie. Verschillende bronnen schatten de kost van online criminaliteit op 1.000 miljard dollar van het wereldwijde bbp', zegt Philippe Ledent, econoom bij ING België.Het nieuwe platform zal voor iedereen toegankelijk zijn. De inhoud van de opleidingen wordt door de partners zelf vormgegeven op basis van hun ervaring en behoeften. Cursisten die de opleiding succesvol afronden met een examen, komen terecht in een pool van experten waaruit bedrijven kunnen putten om hun cybersecurity-teams te versterken.