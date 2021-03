ING België start een pilootproject met de Amerikaanse fintech Flowcast. Als onderdeel van deze samenwerking investeert ING Ventures, het durfkapitaalfonds van de bank, 3 miljoen dollar extra in Flowcast.

In het pilootproject wil ING België bekijken welke preventieve en proactieve mogelijkheden de bank kan bieden in het geval van niet-renderende hypothecaire leningen. Flowcast gebruikt hiervoor artificiële intelligentie om het proces van kredietverleningen en -inningen te moderniseren. Het durfkapitaalfonds van de bank investeert voor dit jaar 3 miljoen extra dollar in Flowcast om het pilootproject te realiseren. De totale investeringsronde van Flowcast bevindt zich intussen op meer dan 10 miljoen dollar. ING was al een van de financiers van de Serie A-investeringsronde van Flowcast.

Voor Frederic Hofmann, managing director van ING Ventures, is het duidelijk dat AI, alternatieve data-analyse zoals die van Flowcast en machine learning de toekomst van financiële diensten zullen bepalen. 'Daarom is het een strategische prioriteit voor ons', aldus Hofmann. Flowcast gebruikt eigen technologie op basis van 'machine learning'. Een team van datawetenschappers creëert modellen voor financiële instellingen. De bedoeling is om de klantenervaring te verbeteren, het aantal klanten te beperken dat met betalingsachterstanden of wanbetalingen te maken krijgt en de kosten te verlagen als gevolg van voorzieningen die genomen worden om mogelijke kredietverliezen op te vangen.

Via het ING Labs Brussels programma wil de bank ook het innovatietempo verder verhogen. Zo wordt de komende tijd samengewerkt en aan cocreatie gedaan met vier scale-ups: Closure (Nederland), XM Cyber (Israël), Datacebo (Verenigde Staten) en Mosaic (Verenigd Koninkrijk). ING Labs Brussels bouwt voort op het voormalige Fintech Village.

