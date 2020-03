ING België heeft ING Labs Brussels gelanceerd. De accelerator moet fintech star-ups ondersteunen bij het ontwikkelen van hun producten door gegevens, klanten en ervaringen van de bank open te stellen.

"Met ING Labs Brussels zorgen we voor een specifieke omkadering om innovaties beter te kunnen afstemmen op de specifieke noden van zowel de bank als haar klanten en creëren we een omgeving om innovatieve en disruptieve ideeën sneller op de markt te brengen", zegt Stephanie Van Avesaat, Head of ING Labs Brussels & Innovation Lead ING België in een persmededeling "Dat doen we door samen te werken en door de kennis en het netwerk binnen ING te combineren met de kennis en vaardigheden van andere partners."

De accelerator werkt met scale-ups die hun product of dienst willen klaarstomen voor de grotere markt. ING gaat samen met hen een proof of concept uitwerken en stelt via masterclasses interne en externe specialisten en mentors ter beschikking.

Wereldwijd schreven er zich 350 bedrijven voor de accelerator in, waarvan er voor België zeven zijn geselecteerd. Opvallendste daarvan is FINN, een 'banking of things' start-up. Het bedrijfje maakt het mogelijk dat slimme toestellen autonoom financiële transacties kunnen uitvoeren.

ING Labs Brussels is een vervolg op FinTech Village, een eerdere start-up accelerator van ING België.

