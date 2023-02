Ingrid Gonnissen wordt de nieuwe CEO van Ricoh België en Luxemburg. Ze start begin februari bij de fabrikant van kantoormachines.

Gonnissen neemt de rol over van Stephen Palmer, die terugkeert naar zijn fulltime functie als CEO voor de Oost-Europese activiteiten van Ricoh. Met Gonissen trekt Ricoh Belux een pak ervaring aan. Voor haar nieuwe rol werkte ze onder meer in hogere functies bij Orange Belgium en Xerox. Ze is ook al jaren een voorvechtster van diversiteit in het bedrijfsleven en de technologiesector.

Ingrid Gonnissen werd in 2018 verkozen tot ICT Lady of the Year, en organiseert onder meer het Young Potential Boost Camp om jonge vrouwen te koppelen aan een ervaren mentor. "Ik ben trots om voor een bedrijf te werken dat een duidelijke visie en langetermijnstrategie heeft en er vooral in geslaagd is om naast zijn kernactiviteiten zijn activiteiten te diversifiëren tot een digitaal dienstenbedrijf", zegt Ingrid Gonnissen in een persbericht.

