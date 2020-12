Videoconferencingbedrijf Zoom slaagt er voor een tweede kwartaal op rij in zijn inkomsten te verviervoudigen tegenover een jaar eerder.

Dat het een goed jaar was voor Zoom. Dat moet blijken uit de kwartaalcijfers van de videoconferencingspecialist. In het derde kwartaal haalde het bedrijf 777,2 miljoen dollar aan inkomsten binnen, vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is daarmee overigens het tweede kwartaal op rij waarin Zoom zijn inkomsten verviervoudigt.

Populariteit van de dienst, die een van de meer intuïtieve manieren vormt om van op afstand met elkaar de videobellen, explodeerde begin dit jaar, toen verschillende landen in lockdown gingen. En ondanks een reeks schandalen en privacyproblemen, lijkt Zoom dat succes ook netjes te blijven behouden.

Het bedrijf zegt nu 433.700 abonnees te hebben met meer dan tien werknemers. Vorig kwartaal waren dat er nog 370.200. Het eigenlijke aantal gebruikers wordt niet meegegeven.

