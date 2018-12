Innovatie in de vastgoedsector: plaatsbeschrijving opmaken kan voortaan digitaal

Huurcontract ondertekend? Dan volgt nog een verplicht karweitje: de toestand van de woning schriftelijk laten vaststellen. Ofwel betaalt u een expert om dat voor u te doen, ofwel bent u zelf enkele uren zoet met het gedetailleerd beschrijvingen van allerlei barstjes en andere schade, met het uploaden van foto's en met alles door te sturen naar uw (ver-)huurder of immokantoor.

Dat kan eenvoudiger: bijvoorbeeld door iedere kamer te filmen met uw smartphonecamera terwijl u ze mondeling beschrijft. Vastgoedsite Immoweb komt nu met HomeStamp op de proppen: een app die automatisch een plaatsbeschrijving registreert op basis van uw video's, foto's en de eventuele opmerkingen erbij.

Plaatsbeschrijving krijgt automatisch 'tijdsstempel'

De gecertificeerde verslagen komen dan terecht in een database (Amazon S3 Bucket) en het officiële tijdsstip waarop dat gebeurt, wordt opgeslagen op een Stellar blockchain. Voor dat laatste werkt Immoweb samen met QED.Digital, een spin-off van de Axel Springer-groep waarvan de Belgische immowebsite deel uitmaakt. QED.Digital is gespecialiseerd in 'blockchain timestamping': het plaatsen van een onbetwistbare 'stempel' op een document die het exacte tijdsstip moet garanderen waarop het bestand werd aangemaakt. Die dienst willen ze overigens ook uitbreiden naar andere sectoren dan vastgoed.

"We gebruiken blockchain omdat het een zeer gemakkelijke en effectieve manier is om officieel een tijdsstip van een document te registreren", zegt Chloé Van den Bergh van Immoweb. "Dit is ook één van de belangrijkste bekommernissen van rechtbanken die geconfronteerd worden met conflicten over plaatsbeschrijvingen. Vaak zijn plaatsbeschrijvingen niet goed gedocumenteerd, waardoor er discussies ontstaan over de geldigheid van foto's, die meestal niet in hetzelfde document worden geregistreerd."

Administratieve rompslomp verminderen

De app werd al getest door een groep vastgoedmakelaars en deskundigen. "Zij vinden HomeStamp een toegevoegde waarde in hun proces. Mediabestanden worden meteen vastgelegd in de plaatsbeschrijving, wat hun administratief werk vermindert", aldus Van den Bergh.

Uit de data van Immoweb Docs, een gratis platform voor het opstellen van huurcontracten, blijkt dat slechts 15 procent een vastgoedexpert inroept voor het opstellen van een plaatsbeschrijving. Als (ver-)huurders dat zelf snel en eenvoudig kunnen doen, zullen ze mogelijk nog minder beroep doen op een deskundige. "We willen zeker en vast het marktaandeel van de experten niet verkleinen", reageert Van den Bergh. "Hun advies is niet iets wat we kunnen of willen vervangen door een app."

HomeStamp is momenteel voor iedereen gratis beschikbaar op Android en IoS. De app is op dit ogenblik een minimum viable product. Immoweb wil eerst nog meer functionaliteiten toevoegen en zal "pas daarna nadenken over directe monetarisatie". "Ons doel is in de eerste plaats om hiermee te innoveren op de vastgoedmarkt", aldus Van den Bergh.