De studie van Beltug bevestigt dat digitale transformatie hoog op de agenda van de bedrijven blijft staan. Bijna acht op tien van de grote ondernemingen in België heeft plannen rond digitale transformatie.

Dit artikel maakt deel uit van een driedelige reeks. Lees hier het volledige dossier.

Vooral het hoger management en IT sturen daarop aan, business lines als finance en hr veel minder. 'Dat verbaast niet', zegt Robin Joncheere (NTT). 'Innovatie is op zich niet moeilijk, wel het schalen ervan. In realiteit stuurt het management de innovatie van het bedrijfsmodel aan, waarna de business het idee in de praktijk moet brengen.'

Robin Joncheere (NTT) © DN

Wie stuurt digitale innovatie aan? © Beltug

Op de vraag waar precies de innovatie zich het komende jaar zal situeren - en ondersteund door welke technologieën - geeft de studie niet meteen een antwoord. Het animo voor pakweg blockchain, software-defined networking en chatbots houdt zich binnen de perken. Of is het verkeerd om enkel naar nieuwe technologieën te kijken? 'Voor mij is innovatie iets heruitvinden dat al bestond', zegt Martine Tempels, Executive VP bij Telenet. 'Wij hebben bijvoorbeeld een manier gevonden om fysieke evenementen op een virtuele manier te organiseren. Dat blijkt bovendien goed te werken, want we bereiken meer mensen en krijgen meer feedback.'

Martine Tempels (Telenet) © DN

Ook Bjorn Van Reet neemt nieuwe technologie niet noodzakelijk als startpunt voor innovatie. 'Het gaat om waardecreatie', zegt hij. 'Het is de zoektocht naar waardecreatie die innovatie aanstuurt, niet de technologie op zich.' Trouwens, die technologie moet ook rijp en beschikbaar zijn, wil ze het verschil mee kunnen maken. 'Ik vind het logisch dat het de business is die innovatie aandrijft', zegt Alex Lorette, Director Enterprise Solutions bij Proximus. 'De vraag is niet wat je als bedrijf met AI wil doen, wel wat je wil bereiken - en of AI daar misschien bij kan helpen.' Hier komt de zoektocht naar waarde opnieuw naar voren. 'Om welke reden zou je anders innovatie nastreven', zegt Willem Jonkman, Sales Director Benelux bij Verizon. Die zoektocht laat zich bovendien niet zomaar op één technologie vastpinnen. 'In het kader van Industrie 4.0, bijvoorbeeld, zien we de grenzen vervangen tussen artificiële intelligentie, robotics, blockchain en IoT.'

Bjorn Van Reet (CIO Kinepolis) © DN

De juiste balans

Trekken we die lijn door, dan kan de vraag ook zijn hoe een bedrijf daar een telecomprovider bij betrekt. Kiest het één leverancier die alles moet kunnen, of is het beter af met een specifieke leverancier voor een specifieke toepassing? 'We zijn op het punt gekomen dat de datastroom voor ons even belangrijk is als de pakketstroom', zegt Wim Nagels. 'We bekijken enkele dingen in dat verband met start-ups. Vaak is het de applicatie zelf die ons in een specifieke richting stuurt, bijvoorbeeld of we ermee naar de cloud gaan of niet.' Voor veel bedrijven is ook dat een evenwichtsoefening. 'Een goede balans is essentieel', stelt An Swalens. 'Enerzijds willen we een al te versnipperd landschap vermijden, anderzijds is het ook geen goed idee om alle eieren in één mand te leggen.'

An Swalens (NBB) © DN

'Veel hangt af van het bedrijf en van de oplossing', zegt Danielle Jacobs. 'Is er een nationale of internationale oplossing nodig? Heb je een netwerk nodig voor realtime video of voor de monitoring van machines? Dat maakt allemaal een groot verschil.' Afhankelijk van het type project weegt het belang van de telecomprovider zwaarder door. Wanneer het makkelijker is om van de ene naar de andere provider over te stappen, is dat uiteraard meegenomen. Wellicht kan eSIM daarbij een rol spelen: de embedded simkaart die wisselen van provider mogelijk maakt zonder te wisselen van simkaart. In pakweg een IoT-project met een grote vloot geconnecteerde toestellen verlaagt dat de drempel om een andere provider te overwegen. 'In de b2b-context is eSIM zonder twijfel een goede oplossing', zegt Martine Tempels. 'Maar in de markt van de handsets zien we eSIM nog niet zo vaak.'

Ziet u opportuniteiten voor eSIM in uw organisatie? © Beltug

Vooral het hoger management en IT sturen daarop aan, business lines als finance en hr veel minder. 'Dat verbaast niet', zegt Robin Joncheere (NTT). 'Innovatie is op zich niet moeilijk, wel het schalen ervan. In realiteit stuurt het management de innovatie van het bedrijfsmodel aan, waarna de business het idee in de praktijk moet brengen.'Op de vraag waar precies de innovatie zich het komende jaar zal situeren - en ondersteund door welke technologieën - geeft de studie niet meteen een antwoord. Het animo voor pakweg blockchain, software-defined networking en chatbots houdt zich binnen de perken. Of is het verkeerd om enkel naar nieuwe technologieën te kijken? 'Voor mij is innovatie iets heruitvinden dat al bestond', zegt Martine Tempels, Executive VP bij Telenet. 'Wij hebben bijvoorbeeld een manier gevonden om fysieke evenementen op een virtuele manier te organiseren. Dat blijkt bovendien goed te werken, want we bereiken meer mensen en krijgen meer feedback.' Ook Bjorn Van Reet neemt nieuwe technologie niet noodzakelijk als startpunt voor innovatie. 'Het gaat om waardecreatie', zegt hij. 'Het is de zoektocht naar waardecreatie die innovatie aanstuurt, niet de technologie op zich.' Trouwens, die technologie moet ook rijp en beschikbaar zijn, wil ze het verschil mee kunnen maken. 'Ik vind het logisch dat het de business is die innovatie aandrijft', zegt Alex Lorette, Director Enterprise Solutions bij Proximus. 'De vraag is niet wat je als bedrijf met AI wil doen, wel wat je wil bereiken - en of AI daar misschien bij kan helpen.' Hier komt de zoektocht naar waarde opnieuw naar voren. 'Om welke reden zou je anders innovatie nastreven', zegt Willem Jonkman, Sales Director Benelux bij Verizon. Die zoektocht laat zich bovendien niet zomaar op één technologie vastpinnen. 'In het kader van Industrie 4.0, bijvoorbeeld, zien we de grenzen vervangen tussen artificiële intelligentie, robotics, blockchain en IoT.'Trekken we die lijn door, dan kan de vraag ook zijn hoe een bedrijf daar een telecomprovider bij betrekt. Kiest het één leverancier die alles moet kunnen, of is het beter af met een specifieke leverancier voor een specifieke toepassing? 'We zijn op het punt gekomen dat de datastroom voor ons even belangrijk is als de pakketstroom', zegt Wim Nagels. 'We bekijken enkele dingen in dat verband met start-ups. Vaak is het de applicatie zelf die ons in een specifieke richting stuurt, bijvoorbeeld of we ermee naar de cloud gaan of niet.' Voor veel bedrijven is ook dat een evenwichtsoefening. 'Een goede balans is essentieel', stelt An Swalens. 'Enerzijds willen we een al te versnipperd landschap vermijden, anderzijds is het ook geen goed idee om alle eieren in één mand te leggen.' 'Veel hangt af van het bedrijf en van de oplossing', zegt Danielle Jacobs. 'Is er een nationale of internationale oplossing nodig? Heb je een netwerk nodig voor realtime video of voor de monitoring van machines? Dat maakt allemaal een groot verschil.' Afhankelijk van het type project weegt het belang van de telecomprovider zwaarder door. Wanneer het makkelijker is om van de ene naar de andere provider over te stappen, is dat uiteraard meegenomen. Wellicht kan eSIM daarbij een rol spelen: de embedded simkaart die wisselen van provider mogelijk maakt zonder te wisselen van simkaart. In pakweg een IoT-project met een grote vloot geconnecteerde toestellen verlaagt dat de drempel om een andere provider te overwegen. 'In de b2b-context is eSIM zonder twijfel een goede oplossing', zegt Martine Tempels. 'Maar in de markt van de handsets zien we eSIM nog niet zo vaak.'