Inschrijvingen op waarschuwingssysteem BE-Alert onder de verwachtingen

Het alarmeringssysteem BE-Alert werd in juni 2017 gelanceerd. Intussen hebben 460 gemeenten zich ingeschreven, wat betekent dat een vijfde van de gemeenten dat nog niet heeft gedaan. "Er is inderdaad een aantal gemeenten dat zich nog niet heeft ingeschreven. Ik kan me niet uitspreken over de reden waarom: BE-Alert is een zeer performante tool om de bevolking op een objectieve en transparante manier te informeren. Ik raad het ze zeer hard aan om zich daarop in te schrijven", zegt de directeur-generaal van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken Bart Raeymaekers.

De directeur-generaal benadrukt dat er de gemeenten "niets wordt opgelegd of afgedwongen", en dat de kostprijs beperkt blijft tot 1.100 euro per gemeente per jaar. Het Crisiscentrum zet de sensibilisering dit jaar verder, om het initiatief "nog meer in de markt te zetten".

Ook het aantal geregistreerde adressen blijft met 519.000 ook onder de verwachtingen. Dat moet omhoog, klinkt het. "De bedoeling is om echt heel veel mensen ingeschreven te hebben, dat is voor het hele crisisbeheer erg belangrijk. Elke keer als er een BE-Alert wordt uitgestuurd, zien we al dat meer mensen zich inschrijven, dus dat is positief", aldus Raeymaekers.

Wie zich registreert voor BE-Alert krijgt via mail, sms, telefoon of sociale media een waarschuwing als zich een noodsituatie voordoet in de buurt. Daarin staan dan heel concrete instructies over de voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen. Bij een brand waarbij giftige rook vrijkomt, zullen mensen bijvoorbeeld de raad krijgen ramen en deuren gesloten te houden. De inwoners van gemeentes die zich niet hebben geregistreerd, kunnen zich ook registreren om BE-Alerts te krijgen. Alleen kan de burgemeester van hun gemeente zelf niet van het systeem gebruikmaken om crisiscommunicatie uit te sturen. Dat kan wel via de diensten van de provinciegouverneur, of via het Crisiscentrum zelf.