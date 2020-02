Insight, IT-adviseur en systemintegrator van technologische oplossingen, heeft Emma de Sousa aangesteld als volgende president EMEA. Zij zal Wolfgang Ebermann vervangen, maar de opvolging is pas gepland op 1 januari volgend jaar. Tot die tijd is er een gezamenlijke overgangsperiode die de continuïteit moet garanderen.

Emma de Sousa is de huidige senior vice-president UK en EMEA Marketing bij Insight. Zij kwam in 2003 in dienst bij het bedrijf en bekleedde sindsdien diverse functies, waaronder vice-president van Zuid-Europa, managing director van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, en director of operations van EMEA. De Sousa heeft volgens Insight een 'track record' in het uitbouwen van goed presterende teams en het leveren van sterke financiële resultaten.

Wolfgang Ebermann zal tot 31 december 2020 aanblijven als president EMEA en De Sousa ondersteunen in de overgang naar haar nieuwe rol. Ebermann speelde volgens het bedrijf een belangrijke rol bij de transformatie van Insight in Europa. De voorbije vijf jaar resulteerde dat in een gemiddelde groei van het jaarresultaat met 25 procent en het label 'Best Place to Work' in verschillende Europese landen.

Insight Enterprises Inc. is een wereldwijde provider van digitale innovatie, transformatie van cloud- en datacenters, een Connected Workforce en optimalisatie van de supplychain. Het Fortune 500-bedrijf telt meer dan 6.600 medewerkers.

