De organisatie, die vrouwen in managementposities binnen de technologiesector in de schijnwerpers zet, opent zijn website voor nominaties.

InspiringFifty Belgium is de Belgische versie van een internationaal model, waarin vijftig vrouwelijke rolmodellen in tech aan bod komen. Bij de eerste editie vorig jaar stonden daar bijvoorbeeld Dewi Van De Vyver (Data News ICT Woman of the Year 2020), Françoise Chombar (ICT Personality of the Year 2018) en Heidi Rakels (ICT Woman 2019) in. Wie het dit jaar wordt, hangt deels af van het publiek. Vanaf vandaag, Vrouwendag, gaat de website open voor nominaties. Op 6 oktober maakt de jury de nieuwe lijst bekend.

'We willen de stereotypes die bij mensen heersen de wereld uit helpen en ervoor zorgen dat ze vrouwen bewust betrekken wanneer nieuwe managementfuncties ingevuld worden. Het beeld dat je als vrouw geen manager zou kunnen zijn, of dat het moeilijker is, moet doorbroken worden', zegt Elke Kraemer, oprichter InspiringFifty Belgium, in een persbericht. 'Verschillende studies tonen aan dat een gezonde mix een bedrijf alleen maar ten goede komt. Hierbij denk ik vooral aan de innovatiekracht van techbedrijven die gepaard gaat met diversiteit.'

