Sociaal mediaplatform Instagram was vannacht een uur offline voor miljoenen gebruikers. Zusterbedrijven WhatsApp en moederbedrijf Facebook lijken geen hinder te hebben ondervonden van de panne. Ook het PlayStation Network lag in die periode enekel uren stil.

De panne bij Instagram is de opvallendste van een reeks netwerkstoringen rond dezelfde tijd, waarbij ook bijvoorbeeld het PlayStation Network enkele uren plat lag.

Instagram was na een uur panne, en duizenden klachten van ontevreden gebruikers op Twitter, terug online. De storingen lijken wereldwijd gevoeld te zijn, met klachten vanuit de Verenigde Staten, Canada, Europa en Zuid-Amerika.

Het is lang niet de eerste keer dat Instagram plat ligt. In april gingen alle Facebook-apps, waaronder ook Instagram en Whatsapp, enkele uren neer.

PSN

Rond ongeveer dezelfde tijd had ook Sony's PlayStation Network last van storingen. Het netwerk was enkele uren lang onbereikbaar. Vervelend, gezien het met gameconferentie E3 net een bijzonder drukke periode is voor de spelconsole.

Wat er aan de basis ligt van de pannes, en of ze gelinkt zijn, is vooralsnog niet duidelijk.