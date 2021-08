Instagram maakt het ingeven van je geboortedatum een verplichting. Volgens het netwerk moet dat je een betere persoonlijke ervaring leveren. Verwacht wordt dat er ook specifieke opties voor jongeren komen.

Gebruikers van Instagram die hun geboortedatum nog niet hebben ingegeven, zullen vanaf vandaag een reeks pop-ups beginnen krijgen om dat alsnog te doen. Na enkele van die notificaties wordt het hoe dan ook een verplichting. Je zal onder meer je verjaardag moeten ingeven om gevoelige of mogelijk schokkende postjes te zien.

Lees ook: Instagram gaat profielen van jongeren standaard beschermen

Instagram stelde eerder dit jaar al verstrengde privacy-opties voor tieners voor, en daar heeft de verplichting vermoedelijk mee te maken. Het is nu bijvoorbeeld moeilijker geworden voor volwassenen om jongeren te contacteren op Instagram, maar daarvoor moet het bedrijf wel iedereens leeftijd weten. Het sociale netwerk zou ook plannen hebben voor gebruikers onder de dertien, die nu officieel nog niet op Instagram mogen zitten. En natuurlijk is er het hele advertentiemodel, waarbij het Instagram uitkomt te weten in welk vakje het gebruikers kan stoppen om hen advertenties voor te schotelen.

Om leugenaars te betrappen, heeft Instagram overigens kunstmatige intelligentie ontwikkeld, die bijvoorbeeld felicitatiepostjes voor je verjaardag scant op zoek naar je leeftijd. En omdat moederbedrijf Facebook al jaren probeert alwetend te zijn, zou een vergelijking met je data op het sociale netwerk van Facebook er in de toekomst ook kunnen komen.

Gebruikers van Instagram die hun geboortedatum nog niet hebben ingegeven, zullen vanaf vandaag een reeks pop-ups beginnen krijgen om dat alsnog te doen. Na enkele van die notificaties wordt het hoe dan ook een verplichting. Je zal onder meer je verjaardag moeten ingeven om gevoelige of mogelijk schokkende postjes te zien.Instagram stelde eerder dit jaar al verstrengde privacy-opties voor tieners voor, en daar heeft de verplichting vermoedelijk mee te maken. Het is nu bijvoorbeeld moeilijker geworden voor volwassenen om jongeren te contacteren op Instagram, maar daarvoor moet het bedrijf wel iedereens leeftijd weten. Het sociale netwerk zou ook plannen hebben voor gebruikers onder de dertien, die nu officieel nog niet op Instagram mogen zitten. En natuurlijk is er het hele advertentiemodel, waarbij het Instagram uitkomt te weten in welk vakje het gebruikers kan stoppen om hen advertenties voor te schotelen.Om leugenaars te betrappen, heeft Instagram overigens kunstmatige intelligentie ontwikkeld, die bijvoorbeeld felicitatiepostjes voor je verjaardag scant op zoek naar je leeftijd. En omdat moederbedrijf Facebook al jaren probeert alwetend te zijn, zou een vergelijking met je data op het sociale netwerk van Facebook er in de toekomst ook kunnen komen.