Berichtjesplatform Instagram heeft verduidelijkt dat websites de toestemming van de fotografen moeten hebben om postjes door te plaatsen of te 'embedden'.

Instagram zegt dat zijn gebruiksregels websites geen licentie geven om de berichten van anderen te 'embedden' of door te plaatsen. Het platform meldt dat naar aanleiding van een rechtszaak die vorige week werd afgerond in New York. Een fotograaf heeft daar het blad Newsweek aangeklaagd voor het gebruik van een van zijn Instagram-foto's. De New Yorkse rechter heeft de zaak ontvankelijk verklaard.

Het is niet de eerste keer dat iemand een medium aanklaagt voor het doorposten van Instagram-berichten. Een rechter in een andere zaak, rond de site Mashable, zag het doorplaatsen van berichten nog als geoorloofd.

Instagram maakt nu dus duidelijk dat gebruikers het copyright van hun foto's behouden en dat ze zelf het recht hebben om toestemming te geven voor het gebruik van dat beschermd materiaal. Ze krijgen daarbij ook het recht om publicaties of sites aan te klagen die dat materiaal gebruiken, ook als het wordt doorgeplaatst via de 'embed'-functie.

Het bedrijf zegt aan techsite Ars Technica dat het zijn gebruikers meer controle wil geven over wat er met hun foto's gebeurt. Tot nu toe was dat vrij binair: als je wilde dat er niets werd doorgepost, moest je je berichten privaat zetten.

Een en ander kan gevolgen hebben voor de manier waarop het internet werkt. Tot nu toe werd er vaak van uitgegaan dat het doorplaatsen van content van een sociaal platform automatisch kon, via de gebruiksregels van het platform zelf. Nu die overkoepelende regel voor Instagram wegvalt, zullen websites misschien wat voorzichtiger moeten zijn met het doorplaatsen van berichten.

Dit betekent overigens nog niet dat de rechtszaak met Newsweek voorbij is. De rechter in New York heeft nog geen uitspraak gedaan over de zogenaamde 'server test'. Die draait rond het argument dat ge-embedde foto's niet echt zijn doorgeplaatst op een manier die copyright overschrijdt, omdat ze gewoon verwijzen naar inhoud op een andere website. Op dezelfde manier wordt een embedde video van YouTube nog altijd afgespeeld vanop de servers van YouTube, bijvoorbeeld. Als een rechter een uitspraak doet over die server test, zou het wel een bijzonder sterk precedent scheppen.

Instagram zegt dat zijn gebruiksregels websites geen licentie geven om de berichten van anderen te 'embedden' of door te plaatsen. Het platform meldt dat naar aanleiding van een rechtszaak die vorige week werd afgerond in New York. Een fotograaf heeft daar het blad Newsweek aangeklaagd voor het gebruik van een van zijn Instagram-foto's. De New Yorkse rechter heeft de zaak ontvankelijk verklaard. Het is niet de eerste keer dat iemand een medium aanklaagt voor het doorposten van Instagram-berichten. Een rechter in een andere zaak, rond de site Mashable, zag het doorplaatsen van berichten nog als geoorloofd. Instagram maakt nu dus duidelijk dat gebruikers het copyright van hun foto's behouden en dat ze zelf het recht hebben om toestemming te geven voor het gebruik van dat beschermd materiaal. Ze krijgen daarbij ook het recht om publicaties of sites aan te klagen die dat materiaal gebruiken, ook als het wordt doorgeplaatst via de 'embed'-functie.Het bedrijf zegt aan techsite Ars Technica dat het zijn gebruikers meer controle wil geven over wat er met hun foto's gebeurt. Tot nu toe was dat vrij binair: als je wilde dat er niets werd doorgepost, moest je je berichten privaat zetten. Een en ander kan gevolgen hebben voor de manier waarop het internet werkt. Tot nu toe werd er vaak van uitgegaan dat het doorplaatsen van content van een sociaal platform automatisch kon, via de gebruiksregels van het platform zelf. Nu die overkoepelende regel voor Instagram wegvalt, zullen websites misschien wat voorzichtiger moeten zijn met het doorplaatsen van berichten.Dit betekent overigens nog niet dat de rechtszaak met Newsweek voorbij is. De rechter in New York heeft nog geen uitspraak gedaan over de zogenaamde 'server test'. Die draait rond het argument dat ge-embedde foto's niet echt zijn doorgeplaatst op een manier die copyright overschrijdt, omdat ze gewoon verwijzen naar inhoud op een andere website. Op dezelfde manier wordt een embedde video van YouTube nog altijd afgespeeld vanop de servers van YouTube, bijvoorbeeld. Als een rechter een uitspraak doet over die server test, zou het wel een bijzonder sterk precedent scheppen.