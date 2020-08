Door een fout hield Instagram foto's die al lang waren verwijderd door de gebruiker toch nog bij.

Het is niet abnormaal dat een verwijderde foto op een online dienst nog enkele weken, tot 90 dagen zelfs blijft bestaan op de servers, zonder dat de gebruiker of anderen daar rechtstreeks toegang tot hebben. Maar bij Instagram kon securityonderzoeker Saugat Pokharel meer dan een jaar na verwijdering alsnog foto's opvragen.

Pokharel vroeg volgens Techcrunch in oktober vorig jaar bij Instagram een kopie van zijn foto's en berichten op, en ontdekte dat gegevens die hij meer dan een jaar geleden verwijderde, nog steeds in die gegevensdownload zaten.

Hij meldde het probleem aan Instagram dat de fout nu recent heeft opgelost. Het bedrijf geeft toe dat het om een fout in het systeem gaat die het recent heeft opgelost. Pokharel kreeg ook een beloning van zesduizend dollar voor het ontdekken van de fout.

