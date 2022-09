In Iran wordt Instagram, een van de laatste vrije sociale netwerken, streng beperkt na de landelijke protesten. In het verleden is het internet in Iran tijdens protesten al ernstig beperkt. Deskundigen vrezen dat politie en veiligheidstroepen de demonstraties zullen neerslaan.

Bij protesten naar aanleiding van de dood van een 22-jarige Iraanse vrouw zijn in Iran zes doden gevallen. De 22-jarige Mahsa Amini overleed vrijdag in een ziekenhuis nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Ze was op 13 september opgepakt door de zedenpolitie tijdens een bezoek aan hoofdstad Teheran, omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen zou hebben. Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood, maar daar zijn de actievoerders minder zeker van.

Bij protesten naar aanleiding van de dood van een 22-jarige Iraanse vrouw zijn in Iran zes doden gevallen. De 22-jarige Mahsa Amini overleed vrijdag in een ziekenhuis nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Ze was op 13 september opgepakt door de zedenpolitie tijdens een bezoek aan hoofdstad Teheran, omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen zou hebben. Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood, maar daar zijn de actievoerders minder zeker van.