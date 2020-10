Instagram gaat strenger optreden tegen influencers die producten promoten, maar niet duidelijk stellen dat ze daarvoor betaald worden. Het doet dat op vraag van de Britse marktwaakhond.

Het is nog niet duidelijk of de regels vooral voor Britse gebruikers en influencers geldt, of wereldwijd. Maar op vraag van de concurrentie- en marktautoriteit (CMA) gaat het sociaal medium akkoord met een reeks maatregelen die voor meer transparantie moeten zorgen.

Influencers zullen een melding krijgen waarbij ze moeten bevestigen of ze op een of andere manier vergoed worden om een product of dienst te promoten. Elke gebruiker zal voortaan zo'n label kunnen plaatsen boven hun eigen post.

Maar Instagram zal ook algoritmes inzetten die moeten opmerken wanneer een influencer een product of dienst promoot, terwijl de post geen label als advertentie draagt.

Dat zal waarschijnlijk ook enig voer tot discussie geven wanneer iemand posts plaatst waar een product oprecht, zonder betaling, wordt geprezen. Maar het zal voor gebruikers ook duidelijker worden wanneer dat wel het geval is.

Instagram zal ook een tool maken die bedrijven moet helpen met het monitoren hoe hun producten worden gepromoot op het platform. Het sociaal medium zal ook rapporteren aan bedrijven wanneer influencers de regels niet naleven, en aan CMA zelf over het invoeren van de nieuwe tools en regels.

Update 16 uur:

Facebook laat weten dat haar beleid en de inspanningen hierover wereldwijd worden toegepast. De rapportering rond ongelabelde posts met productplacement en het deceteren daarrond is enkel van toepassing op Britse gebruikers.

