Instagram verbiedt beelden zelfverminking

Instagram zal geen beelden meer toelaten van zelfverminking, zoals krassen maken in de huid. Ook zullen minder expliciete beelden van zelfverminking , zoals littekens, uit de zoekfunctie en het 'explore' tabblad worden gehaald. De beelden zullen ook niet worden aanbevolen. Dat meldt Mosseri in een blogpost.

"Tot nu toe hebben we onze aanpak gericht op het proberen helpen van het individu die deze ervaringen rond zelfverminking deelt", schrijft Mosseri. Hij geeft aan dat de beelden werden toegelaten omdat ze het misschien makkelijker maken om hulp te zoeken. Dat is ook de reden waarom niet-expliciete beelden nog wel worden behouden. "We willen mensen niet isoleren of stigmatiseren die beelden van zelfverminking posten als een roep om hulp", alsnog Mosseri. Hij zegt er meteen bij dat hij met experten ter zake overlegt over hoe het platform deze problematiek het best kan aanpakken.

De blog komt er enkele dagen nadat Mosseri ook in de Britse krant The Daily Mail een opinie schreef over de manier waarop zijn platform omgaat met zelfverminking. Instagram ligt in het Verenigd Koninkrijk onder vuur om de zelfmoord van Molly Russel in 2017. In de weken voor haar dood had het meisje op het sociale netwerk berichten gepost en geliked over zelfmoord en zelfverminking. Haar ouders zien Instagram daarom als medeverantwoordelijk voor haar overlijden.

De nieuwe regels, zo schrijft Mosseri nog, moeten vooral expliciete beelden vermijden, onder meer door de gevoeliger delen van de foto's te verbergen op verzamelpagina's. Experten hebben Instagram geadviseerd om inderdaad toe te laten dat mensen over deze zaken praten, maar expliciete beelden zouden ook net zelfverminking kunnen promoten, zo schrijft Mosseri nog.