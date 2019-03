Instagram voert in-app aankopen in

Instagram lanceert daartoe 'Checkout with Instagram', in eerste instantie in de VS. Het gaat in principe om een in-app betaalmodule. Voor een twintigtal merken, waaronder Adidas, Burberry, H&M en MAC Cosmetics, kunnen gebruikers de producten in Instagram-foto's rechtstreeks via het sociale netwerk kopen.

De Facebook-dochter heeft bevestigd dat ze daarvoor een percentage van de verkoop zal aanrekenen aan de winkelier, maar geeft vooralsnog geen cijfers vrij over hoe hoog dat percentage ligt. "We zijn een 'selling fee' aan het testen in een gesloten beta met enkele bedrijven", aldus een Instagram woordvoerder aan techsite TechCrunch. "Voor de klanten zal de prijs niet veranderen."

Instagram heeft ongeveer een miljard bezoekers en is, als visueel platform, een bijzonder populair medium voor veel (vaak duurdere) merken. Die droppen er hun eigen reclamefoto's, maar betalen ook populaire gebruikers of 'influencers' om bijvoorbeeld dat nieuwe kleedje in een foto te dragen, met de tag van het product ernaast. Tot nu toe werden potentiële klanten daarbij altijd doorverwezen naar de officiële site van het merk. Instagram lijkt nu klaar te zijn om die gebruikers op het eigen platform te houden.