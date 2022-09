Instagram kan TikTok niet bijbenen. Ondanks miljoenen aan investeringen om functies van de populaire filmpjesapp te klonen, in de vorm van Reels, lijkt Instagram de bovenhand nog niet te halen. En het bedrijf weet dat.

Dat moet blijken uit interne documenten van moederbedrijf Meta die de Wall Street Journal kon inkijken. Volgens de krant heeft Instagram intern problemen om zijn Reels-functie (een TikTok-kloon die het platform bouwde om tieners terug te halen) van genoeg filmpjes en gebruikers te voorzien.

In cijfers: dagelijks worden er 197,8 miljoen uur gespendeerd op TikTok, tegenover 17,6 uur op Reels. Minder dan een tiende, dus. Dat staat te lezen in het rapport 'Creators x Reels State of the Union 2022'. Daarin berekent Meta hoeveel tijd gebruikers op de nieuwe functie spenderen, en het komt erop neer: niet veel. Zogeheten 'engagement' is zelfs met 13,6 procent gedaald in de laatste paar weken die het rapport bekeek.

Makers gezocht

Nog volgens het rapport heeft dat te maken met het gebrek aan originele content. Kort gezegd: als je een filmpje maakt, zet je dat eerst op TikTok, waar er meer volk naar kijkt. Instagram krijgt de overschotjes en de kopieën. Zowat een derde van de filmpjes op Reels zouden bijvoorbeeld overgenomen zijn van TikTok. Meta probeert een en ander te verbeteren door er veel geld tegenaan te gooien: het bedrijf heeft een miljard dollar opzij gezet om makers van content voor zijn platformen te betalen.

'Er is nog werk aan de winkel, maar makers en bedrijven zien goede resultaten en de groei van onze inkomstengeneratie is groter dan verwacht', zegt Meta-woordvoerder Devi Narasimhan aan techsite The Verge in een reactie op het nieuws.

TikTokificatie

De toekomst van Instagram is al een tijdje voer voor discussie. Het sociale netwerk wil steeds meer TikTok achterna, omdat die filmpjesapp een pak populairder aan het worden is dan Meta's eigen platformen. Maar de gebruikers van Instagram hebben daar zelf geen boodschap aan. Eind juli bracht het platform bijvoorbeeld een reeks wijzigingen aan die het meer op TikTok moesten doen lijken, maar het zag zich snel genoodzaakt om die terug te draaien, na kritiek van gebruikers.

Uit het rapport moet blijken dat Meta weet dat de 'TikTokificatie' van zijn eigen platformen niet meteen resultaat oplevert, integendeel, maar tegelijk lijkt het bedrijf niet van plan om zijn strategie aan te passen. Meta wist in het verleden de concurrentie altijd voor te blijven door schaamteloos hun populairste functies te kopiëren en integreren, en gaat daarin niet meteen veranderen.

