Dat heeft Mark Zuckerberg gezegd. Hij verwacht de digitale verzamelobjecten op korte termijn naar het sociale netwerk kunnen komen.

Je zal 'binnenkort' NFT's kunnen gebruiken op je Instagram. Dat zei Mark Zuckerberg, CEO van Instagram-moederbedrijf Meta, op de techconferentie SXSW in Texas. 'We werken eraan om NFT's op korte termijn naar Instagram te brengen. Ik ben nog niet klaar om aan te kondigen hoe het er exact gaat uitzien maar over enkele maanden zal je sommige van je NFT's kunnen binnenbrengen en op termijn zal je ze hopelijk ook kunnen aanmaken in die omgeving', aldus Zuckerberg op de conferentie.

Concurrent Twitter heeft al de mogelijkheid ingebouwd om een NFT te gebruiken voor je avatar, op Instagram lijkt dat ook een mogelijkheid, al klinkt Zuckerberg hier wat ambitieuzer dan dat. NFT's zijn digitale bestanden die mensen het 'unieke eigendom' bieden over bijvoorbeeld een digitaal beeld (niet te verwarren met auteursrecht). Ze gingen de voorbije maanden door een hype, waarbij bijvoorbeeld bekendheden honderdduizenden dollars neertelden voor NFT's van automatisch gegenereerde apen. De kritiek op de kleinoden is echter ook groot, omdat de meeste NFT's een erg energieverslindend systeem gebruiken om de reçu'tjes van de bestanden op de blockchain te versleutelen.

