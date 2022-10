Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vraagt vrijdag in een nieuwe aanbeveling meer aandacht voor 'stalkerware'.

Stalkerware zijn apps waarmee mensen ongemerkt de smartphone of computer van iemand anders - vaak de (ex-)partner - in de gaten kunnen houden. Het Instituut vraagt niet alleen meer sensibilisering, maar roept ook op om stalkerware in het strafwetboek duidelijk in te delen als stalking.

Stalkerware is volgens Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, aan een opmars bezig. En die spionagesoftware heeft een enorme impact op de slachtoffers, zegt ze. 'Ze hebben het gevoel niet te kunnen ontsnappen aan de controle van hun (ex-)partner. Doordat smartphones, tablets en computers zodanig geïntegreerd zijn in het dagelijks leven, dragen slachtoffers van stalkerware hun dader als het ware steeds met zich mee.'

Met behulp van stalkerware kunnen daders bijvoorbeeld meeluisteren tijdens telefoongesprekken, sms-berichten lezen, online agenda's uitpluizen en de locatie van hun slachtoffer volgen. Soms kunnen ze ook sms'jes versturen in naam van het slachtoffer. 'Daders beschikken zo over heel wat informatie over hun (ex-)partner, die ingezet kan worden om het slachtoffer dwingend te controleren en manipuleren', zegt het Instituut. 'Deze vormen van psychisch geweld zorgen ervoor dat slachtoffers in een constante staat van angst verkeren.'

Het Instituut beveelt aan om de problematiek in kaart te brengen, want cijfers voor België bestaan nog niet. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, zei in 2018 64 procent van de respondenten - vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld - al een vorm van digitale monitoring te hebben meegemaakt. Daarnaast vraagt het Instituut dat slachtoffers, politie, justitie en hulpverleners gesensibiliseerd worden om stalkerware te herkennen en te kunnen opsporen en verwijderen. En tot slot moet in het strafwetboek verduidelijkt worden dat het gebruik van stalkerware een vorm van stalking is, vindt het Instituut nog. 'Een wettelijke verduidelijking dat het gebruik van stalkerware neerkomt op (elektronische) belaging dringt zich op', klinkt het.

Stalkerware zijn apps waarmee mensen ongemerkt de smartphone of computer van iemand anders - vaak de (ex-)partner - in de gaten kunnen houden. Het Instituut vraagt niet alleen meer sensibilisering, maar roept ook op om stalkerware in het strafwetboek duidelijk in te delen als stalking.Stalkerware is volgens Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, aan een opmars bezig. En die spionagesoftware heeft een enorme impact op de slachtoffers, zegt ze. 'Ze hebben het gevoel niet te kunnen ontsnappen aan de controle van hun (ex-)partner. Doordat smartphones, tablets en computers zodanig geïntegreerd zijn in het dagelijks leven, dragen slachtoffers van stalkerware hun dader als het ware steeds met zich mee.'Met behulp van stalkerware kunnen daders bijvoorbeeld meeluisteren tijdens telefoongesprekken, sms-berichten lezen, online agenda's uitpluizen en de locatie van hun slachtoffer volgen. Soms kunnen ze ook sms'jes versturen in naam van het slachtoffer. 'Daders beschikken zo over heel wat informatie over hun (ex-)partner, die ingezet kan worden om het slachtoffer dwingend te controleren en manipuleren', zegt het Instituut. 'Deze vormen van psychisch geweld zorgen ervoor dat slachtoffers in een constante staat van angst verkeren.'Het Instituut beveelt aan om de problematiek in kaart te brengen, want cijfers voor België bestaan nog niet. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, zei in 2018 64 procent van de respondenten - vrouwelijke slachtoffers van (ex-)partnergeweld - al een vorm van digitale monitoring te hebben meegemaakt. Daarnaast vraagt het Instituut dat slachtoffers, politie, justitie en hulpverleners gesensibiliseerd worden om stalkerware te herkennen en te kunnen opsporen en verwijderen. En tot slot moet in het strafwetboek verduidelijkt worden dat het gebruik van stalkerware een vorm van stalking is, vindt het Instituut nog. 'Een wettelijke verduidelijking dat het gebruik van stalkerware neerkomt op (elektronische) belaging dringt zich op', klinkt het.