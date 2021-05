Intel gaat zijn productie van computerchips in de VS fors uitbreiden. Het concern investeert omgerekend bijna 3 miljard euro in zijn bestaande fabriek in New Mexico. Daar zullen in de toekomst ook complexe 'gestapelde' chips worden gemaakt, de zogenaamde Foveros-chips. De productie levert 700 banen op.

Eerder raakte al bekend dat Intel 20 miljard dollar investeert in de bouw van twee nieuwe fabrieken in Arizona. In dezelfde Amerikaanse staat zou de Taiwanese concurrent en wereldmarktleider TSMC ook een aantal chipfabrieken willen bouwen. Dat meldt het persagentschap Reuters, dat zich baseert op anonieme bronnen. De plannen komen bovenop de bouw van een waferfabriek in Phoenix die in 2024 klaar moet zijn. Wafers zijn dunne plakken geleidend materiaal, vaak van silicium, waarop chips worden aangebracht. TSMC zou tot vijf chipfabrieken in de VS overwegen, maar details over de productiecapaciteit zijn er niet.

Wereldwijd chiptekort

Zoals bekend is er een wereldwijd tekort aan computerchips. Door de coronapandemie en lockdowns is de vraag naar onder meer spelconsoles en pc's toegenomen, waardoor de productie de vraag niet meer kan volgen. Een ander slachtoffer zijn de autofabrikanten. Een nieuwe wagen bevat tal van computerchips, maar door de chiptekorten moesten verschillende constructeurs hun productie al naar beneden bijstellen.

Beleidsmakers in de VS en Europa beseffen dat de vraag naar computerchips groot zal blijven en pleiten daarom voor extra productie. Zo wil de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden miljarden op tafel leggen om nieuwe fabrieken aan te trekken.

Maar ondanks de bouwplannen zijn de problemen nog niet meteen van de baan. Intel waarschuwde maandag al dat het chiptekort nog jaren zou kunnen duren. Het Duitse Infineon waarschuwde dinsdag bij de publicatie van zijn jaarresultaten voor knelpunten in de productie.

