De twee bedrijven staken hun juridische strijd over vijf octrooischendingen.

Intel is al een tijd verwikkeld in een juridische strijd met VLSI Technology, dat in handen is van SoftBanks Fortress Investment Group. VLSI Technology stelde dat Intel inbreuk maakte op een vijftal patenten met betrekking tot onder meer veilige communicatie, vermogensoptimalisatie en -aflevering en interconnecties tussen chips. Het is daarbij niet de eerste rechtszaak over patentschendingen tussen de twee. Intel moest in de afgelopen jaren al drie miljard dollar compensatie betalen aan VLSI. De zaak waarin Intel en VLSI nu de strijd staken stamt uit 2018. Had Intel die verloren, moest het mogelijk nog eens 4 miljard dollar betalen. De overeenkomst is dus vooral voor Intel een goede zaak.

Beide partijen komen overeen de zaak in te trekken en alle disputen over de eerdergenoemde patenten onderling op te lossen. De partijen leggen onder meer vast dat VLSI niet opnieuw naar de rechter kan stappen in de zaak en daarnaast geen rechtszaken kan beginnen tegen partners van Intel over deze specifieke patenten.

In samenwerking met Dutch IT Channel

