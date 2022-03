Intel zou deze week een van zijn Europese chipfabrieken aankondigen. Volgens Reuters trekt de technologiereus naar het Duitse Maagdenburg.

Vorig jaar maakte Intel bekend dat het fors investeert in zijn chipproductie. Het kondigde al een fabriek aan in Ohio (VS) en er zijn plannen voor twee fabs in Europa. Het bedrijf liet al verstaan over een periode van tien jaar tijd zo'n 95 miljard dollar te willen investeren in Europese vestigingen.

Voor die fabriek waren veel gegadigden, waaronder België, maar een bron van Reuters zegt dat Intel kiest voor Maagdenburg en die keuze op 4 maart (vrijdag) bekend zal maken.

Maagdenburg is een stad tussen Hannover, Berlijn en Leipzig met 235.000 inwoners. Het is ook de hoofdstad van de deelstaat Saksen-Anhalt. Er is een universiteit aanwezig en ruimte om een grote fabriek neer te zetten. Als andere locatie noemt Reuters Frankrijk of Italië. Al lijkt die beslissing nog niet rond te zijn.

De keuze van Intel hangt van verschillende factoren af, zoals de beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel, maar ook de stabiliteit van een regio en hoeveel subsidies er zullen worden gegeven. Dat laatste is belangrijk om een fabriek snel winstgevend te krijgen. Hoe geavanceerder een chipfabriek, hoe duurder het is om ze te bouwen. Maar de technologie evolueert ook snel waardoor de waarde van de geproduceerde chips na enkele jaren ook weer afneemt.

Wat helpt in heel dat verhaal is dat Europa door de wereldwijde chipcrisis ook inzet op meer lokale chipproductie. De ambitie is om tegen 2030 twintig procent van de wereldwijde chips in Europa te produceren.

