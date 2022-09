Microsoft heeft de uitrol van de grote update voor Windows 11 (22H2) tijdelijk stopgezet op sommige toestellen met een Intel processor. De geluidsdriver van Intel kan een crash met BSOD veroorzaken.

Microsoft stelde haar updatepakket vorige week voor en wordt in de komende weken geleidelijk aangeboden aan gebruikers. Maar voor sommige Intel-systemen is het mogelijk nog even wachten.

Microsoft waarschuwt dat systemen met Intel Smart Sound Technology (SST) audiodrivers kunnen crashen door de update. Het zou daarbij vooral gaan pc's met een Intel Gen Core van de 11e generatie.

Handmatig updaten

Ervaren gebruikers kunnen het probleem wel zelf proberen te verhelpen door de audiodriver handmatig te updaten. Het probleem komt bij versie 10.29.0.5152 of 10.30.0.5152 van de driver met bestandsnaam IntcAudioBus.sys.

Wie die update naar versie 10.30.00.5714 en hoger of 10.29.00.5714 en hoger zou nadien de update wel moeten kunnen installeren, al wordt hij mogelijk pas na enkele dagen weer aangeboden.

