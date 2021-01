Op CES heeft Intel nieuwe processors aangekondigd in de Intel Pentium N-reeks. Het bedrijf komt ook met nieuwe chips voor professionelen en gamers.

Tijdens zijn persconferentie op de electronicabeurs CES toont Intel enkele nieuwe processoren in de Jasper Lake-reeks. Het gaat om 10nm Pentium Silver-chips en Celerons en ze zijn vooral gericht op schoolmateriaal, zoals Chromebooks. Het gaat om zes chips, vier quadcores en twee dualcores, met een verbetering in zuinigheid en algemene performantie tegenover de vorige versies van deze chips. Het Voor professionele gebruikers (en dus duurdere laptops) komt er een elfde generatie Core vPro processoren, ook wel Tiger Lake genoemd. Deze chips werden vorig jaar gelanceerd voor consumenten maar bestaan al langer voor professionele gebruikers en IT-netwerken in bedrijven. De reeks krijgt twee nieuwe Core i7-chips en twee Core i5 chips, gebouwd op 10nm Superfin en met voorzieningen voor wifi, AI-berekeningen en beeldvoering.

In de nabije toekomst

En dan zijn er nog de gamers. Intel heeft twee nieuwe varianten van de Core i7 Special Edition H35 aangekondigd voor gaming laptops. Het gaat om een 10nm Tiger Lake chip met vier Willow Cove kernen en snelheden tot 5GHz. Nog net dat ietsje meer zou moeten komen van een versie met acht kernen. Deze chips zouden nog in het voorjaar gelanceerd worden.

Later dit jaar zou er ook nog een nieuwe Rocket Lake-S processor komen, een elfde generatie van de Intel Core S-reeks voor desktops. Het gaat om een 14nm chip met kloksnelheden tot 5,3GHz en acht Cypress Cove kernen.

Op de Alder Lake twaalfde generatie is het wachten tot het najaar. Intel plant een 10nm SuperFin chip met twee verschillende systemen aan boord. Eentje voor zwaardere 'high performance' taken, en eentje die meer energiezuinig is. Maar da's dus nog niet voor meteen.

