Het Finse Siru is vooral gekend om zijn ervaren ingenieurs.

Intel heeft Siru Innovations gekocht. Het gaat om een Fins bedrijf, gespecialiseerd in grafische technologie. Siru maakt onder meer software en siliconen onderdelen voor grafische kaarten. Met de aankoop lijkt Intel dus verder in te zetten op grafische innovaties en 'accelerated computing', het soort technologie waar grote concurrenten AMD en Nvidia ook mee bezig zijn.

Maar Intel koopt op deze manier ook wat ervaren personeel. Siru Innovations werd opgericht door ingenieurs die voor Qualcomm hebben gewerkt en eerder ook Bitboys oprichtten, een voorloper in de wereld van grafische beeldvorming op desktop. Het team van Siru wordt toegevoegd aan Intels Accelerated Computing Systems and Graphics Group.

Intel heeft Siru Innovations gekocht. Het gaat om een Fins bedrijf, gespecialiseerd in grafische technologie. Siru maakt onder meer software en siliconen onderdelen voor grafische kaarten. Met de aankoop lijkt Intel dus verder in te zetten op grafische innovaties en 'accelerated computing', het soort technologie waar grote concurrenten AMD en Nvidia ook mee bezig zijn.Maar Intel koopt op deze manier ook wat ervaren personeel. Siru Innovations werd opgericht door ingenieurs die voor Qualcomm hebben gewerkt en eerder ook Bitboys oprichtten, een voorloper in de wereld van grafische beeldvorming op desktop. Het team van Siru wordt toegevoegd aan Intels Accelerated Computing Systems and Graphics Group.