Intel neemt het Israëlische Cnvrg.io over. Het is al de tweede overname rond AI in een week tijd.

Cnvrg.io heeft een platform waar datawetenschappers machine learning modellen kunnen bouwen en draaien. Het is er onder meer mogelijk om meerdere modellen te trainen en vergelijken. Het bedrijf laat dat platform ook on premise draaien en heeft zowel gratis als betalende versies.

Hoeveel Intel betaalt voor de overname maakt het niet bekend. Wel zegt de chipgigant aan Techcrunch dat Cnvrg.io onafhankelijk blijft opereren en dus ook huidige en toekomstige klanten blijft bedienen.

Het is nog maar een week geleden dat Intel een andere overname rond AI aankondigde. Vorige week nam het SigOpt over. Een Amerikaans bedrijf dat zich toelegt op modeloptimalisatie.

Cnvrg.io werd opgericht door Yochay Ettun, die ook CEO is, en Leah Forkosh Kolben. Intel heeft heeft de afgelopen jaren wel meer overnames gedaan in Israël, met Mobileye als bekendste voorbeeld. Daar betaalde het in 2017 15 miljard dollar voor. De waarde van Cnvrg.io ligt wel in een lagere categorie en wordt geschat op 17 miljoen dollar.

