Intel neemt de fabrikant van embedded Linux-systemen Linutronix over. De overname weerspiegelt volgens de chipbakker 'de toewijding van het bedrijf aan de Linux-kernel en -community'.

Linutronix ontwikkelt industriële Linux-oplossingen. 'Onder leiding van CEO Heinz Egger en CTO Thomas Gleixner groeide het bedrijf uit tot de architect van PREEMPT_RT (Real Time) en werd Linutronix een toonaangevende provider voor industriële-toepassingen', aldus Mark Skarpness, vicepresident Embedded OS bij Intel, in een blogpost. Over de CTO zegt hij dat 'Gleixner sinds 2008 uiterst belangrijk is geweest voor het onderhoud van de x86-architectuur in de Linux-kernel'.

Groeisector

Software is een groeisector voor Intel. Het bedrijf stelt dat een succesvol software-ecosysteem open moet zijn om te kunnen gedijen. 'Open zijn is de fundering waarop we onze keuze voor onze partners baseren en vertrouwen opbouwen. Linutronix deelt deze visie', aldus Intel. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

