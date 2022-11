Een rechter in Texas heeft Intel veroordeeld tot het betalen van 948,8 miljoen dollar (915 miljoen euro). Intel is het daar niet mee eens en gaat in beroep.

De zaak gaat tussen intel en VLSI Technology en slaat op de manier waarop de Cascade Lake en Skylake chips van Intel hun dataverwerking verbeteren. De manier waarop zou het patent schenden dat VLSI heeft.

Maar VLSI, een bedrijf gelinkt aan Fortress Investment Group, in handen van Softbank, is niet de uitvinder van het patent, het kocht het patent over van de Nederlandse chipmaker NXP. Het gebeurt wel vaker dat bedrijven zulke patenten opkopen, vaak met als voornaamste doel om bedrijven aan te klagen. In het beste geval passeert de patenthouder langs de kassa, maar in veel gevallen wordt er ook al stevig betaald in een minnelijke schikking.

Aan Reuters zegt Intel dat het het niet eens is met de uitspraak en in beroep gaat. Het zegt ook dat de zaak illustreert dat het patentsysteem in de VS aan hervorming toe is.

Intel en VLSI zijn intussen geen onbekenden voor elkaar. In maart nog moest de chipmaker 2,2 miljard dollar betalen aan VLSI in een andere rechtszaak. Intussen zijn er nog andere zaken hangende.

