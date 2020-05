Chipmaker Intel heeft Rivet Networks overgenomen, een Amerikaanse fabrikant van wifi-hardware. Het bedrijf is onder meer bekend van de Killer Networking-producten en werkte in het verleden al regelmatig samen met Intel.

De wifi-hardware van Rivet Networks complementeert volgens Intel het eigen productengamma. 'Ze leveren snelheid, intelligentie en controle voor gamers en veeleisende gebruikers. De producten maximaliseren de wifi-bandbreedte en zijn daarnaast in staat om, via een combinatie van Ethernet en wifi, bepaald dataverkeer prioriteit te geven langs beide verbindingen', stelt het bedrijf in een persbericht.

'Wifi steeds belangrijker'

Het team van Rivet Networks vervoegt de Wireless Solutions Group binnen Intels Client Computer Group. Producten zoals het Killer-assortiment worden onder de eigen naam geïntegreerd in het ruimere pc wifi-portfolio van de techgigant.

Intel wijst bij de bekendmaking van de overname op het toenemende belang van wifi in ons leven. 'In een woning zijn er tegenwoordig gemiddeld elf apparaten die via wifi geconnecteerd zijn. Zelfs bij smartphones loopt ruim zeventig procent van alle dataverkeer via wifi', aldus de chipmaker.

Hoeveel geld met de overname van Rivet Networks gemoeid is, hebben de bedrijven niet bekendgemaakt.

