Het Amerikaanse chipconcern Intel gaat meer dan 7 miljard dollar, omgerekend 6,2 miljard euro, investeren in de uitbreiding van zijn chipproductie in Maleisië. Dat zei Intel-topman Pat Gelsinger bij een bezoek aan het land. Met de grotere capaciteit wil Intel het wereldwijde tekort aan computerchips helpen terugdringen.

Het gaat om uitbreiding van de verpakkings- en testfaciliteiten voor halfgeleiders van Intel in het Aziatische land. De productie zou in 2024 moeten beginnen, aldus Gelsinger. Hij denkt dat de chiptekorten tot in 2023 kunnen aanhouden. Door die tekorten hebben grote autobedrijven en technologieconcerns de productie moeten terugschroeven. Gelsinger zei verder dat Intel volgend jaar ook met meer details zal komen over uitbreiding van de productiecapaciteit in Europa en de Verenigde Staten.

De Maleisische overheid stelde dat de investering van Intel zal leiden tot meer dan 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen en voor ruim 5.000 banen in de bouwsector zal zorgen. Intel is al sinds 1972 in het land aanwezig. Momenteel zijn er meer dan een half miljoen mensen werkzaam in de elektronicasector in Maleisië, dat daarmee een steeds belangrijke rol speelt in de wereldwijde toeleveringsketen van chips.

Het gaat om uitbreiding van de verpakkings- en testfaciliteiten voor halfgeleiders van Intel in het Aziatische land. De productie zou in 2024 moeten beginnen, aldus Gelsinger. Hij denkt dat de chiptekorten tot in 2023 kunnen aanhouden. Door die tekorten hebben grote autobedrijven en technologieconcerns de productie moeten terugschroeven. Gelsinger zei verder dat Intel volgend jaar ook met meer details zal komen over uitbreiding van de productiecapaciteit in Europa en de Verenigde Staten.De Maleisische overheid stelde dat de investering van Intel zal leiden tot meer dan 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen en voor ruim 5.000 banen in de bouwsector zal zorgen. Intel is al sinds 1972 in het land aanwezig. Momenteel zijn er meer dan een half miljoen mensen werkzaam in de elektronicasector in Maleisië, dat daarmee een steeds belangrijke rol speelt in de wereldwijde toeleveringsketen van chips.