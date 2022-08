Intel gaat haar productiefaciliteiten in Arizona grondig uitbreiden. Opmerkelijk genoeg doet het dat niet alleen, de helft van de miljardeninvestering komt van een Canadees beleggingsfonds

Intel en Brookfield Asset Management investeren samen dertig miljard dollar in de site. De helft daarvan komt van Brookfield, dat in ruil 49 procent van het belang in het project krijgt. Intel blijft dus meerderheidsaandeelhouder en houdt ook operationele controle van de twee fabrieken.

De bedoeling van de uitbreiding is om meer high end chips te produceren, zowel voor Intel's eigen producten als voor klanten van Intel Foundry Services, de nieuwe afdeling waar het chips voor andere bedrijven maakt.

Sinds de terugkeer van Pat Gelsinger naar Intel begin 2021 plant het bedrijf enorme investeringen in de VS en Europa. Geen overbodige luxe van Intel verloor, ondanks haar nog steeds machtige positie, de afgelopen jaren terrein ten opzichte van de concurrentie. Tegelijk is er een wereldwijd chiptekort waardoor elke fabrikant kijkt naar mogelijkheden om meer te produceren. Al gaat dat gepaard met zware investeringen waarvan de terugverdientijd soms beperkt is.

Nieuw financieringsmodel

In dat opzicht is de samenwerking met Brookfield het interessantste nieuws aan de investering. Intel spreekt van een nieuw financieringsmodel: het kan relatief snel grote bedragen in haar fabrieken pompen, maar zonder dat haar boekhouding enorm zwaar wordt belast.

De uitdaging bij chipproductie, vooral de meest geavanceerde chips, is dat het productieproces uitermate gevoelig is en bijgevolg ook zeer duur. Tegelijk zijn de chips die worden geproduceerd maar een paar jaar 'nieuw', tot er betere exemplaren op de markt komen en een productielijn minder winstgevend is, of moet worden vernieuwd voor de volgende generatie.

Ook vanuit de politiek krijgen Intel en andere chipfabrikanten in de VS intussen meer steun. President Joe Biden lanceerde deze maand nog een aantal initiatieven waarbij er voor 52,7 miljard dollar aan subsidies worden gegeven voor chipproductie en onderzoek naar geavanceerde chips.

Intel en Brookfield Asset Management investeren samen dertig miljard dollar in de site. De helft daarvan komt van Brookfield, dat in ruil 49 procent van het belang in het project krijgt. Intel blijft dus meerderheidsaandeelhouder en houdt ook operationele controle van de twee fabrieken.De bedoeling van de uitbreiding is om meer high end chips te produceren, zowel voor Intel's eigen producten als voor klanten van Intel Foundry Services, de nieuwe afdeling waar het chips voor andere bedrijven maakt.Sinds de terugkeer van Pat Gelsinger naar Intel begin 2021 plant het bedrijf enorme investeringen in de VS en Europa. Geen overbodige luxe van Intel verloor, ondanks haar nog steeds machtige positie, de afgelopen jaren terrein ten opzichte van de concurrentie. Tegelijk is er een wereldwijd chiptekort waardoor elke fabrikant kijkt naar mogelijkheden om meer te produceren. Al gaat dat gepaard met zware investeringen waarvan de terugverdientijd soms beperkt is.In dat opzicht is de samenwerking met Brookfield het interessantste nieuws aan de investering. Intel spreekt van een nieuw financieringsmodel: het kan relatief snel grote bedragen in haar fabrieken pompen, maar zonder dat haar boekhouding enorm zwaar wordt belast.De uitdaging bij chipproductie, vooral de meest geavanceerde chips, is dat het productieproces uitermate gevoelig is en bijgevolg ook zeer duur. Tegelijk zijn de chips die worden geproduceerd maar een paar jaar 'nieuw', tot er betere exemplaren op de markt komen en een productielijn minder winstgevend is, of moet worden vernieuwd voor de volgende generatie.Ook vanuit de politiek krijgen Intel en andere chipfabrikanten in de VS intussen meer steun. President Joe Biden lanceerde deze maand nog een aantal initiatieven waarbij er voor 52,7 miljard dollar aan subsidies worden gegeven voor chipproductie en onderzoek naar geavanceerde chips.