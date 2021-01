Intel heeft 475 miljoen dollar geïnvesteerd in een fabriek in Vietnam, bovenop een eerdere investering van één miljard dollar.

Het gaat om een chip assemblage en productiefaciliteit in Saigon waarvan de bouw al in 2006 werd aangekondigd, destijds een investering van één miljard dollar.

Nu kondigt Intel aan dat het in de tweede helft van afgelopen jaar aanvullend 475 miljoen dollar in de fabriek heeft geïnvesteerd. Er werken momenteel 2.700 mensen, onder meer aan 5G producten, processoren met Intels' Hybrid Techology en de Intel Core cpu's van de 10e generatie.

De keuze om de site in Vietnam uit te breiden is niet toevallig. De afgelopen jaren liepen de diplomatieke spanningen tussen China en de VS stevig op, waardoor (goedkoop) produceren in China lastiger wordt. Daarom verschuiven sommige Amerikaanse spelers zoals Apple en nu ook Intel hun productie naar andere landen zoals Vietnam.

