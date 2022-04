De Amerikaanse chipproducent Intel heeft alle operaties in Rusland opgeschort. Het bedrijf zegt de Russische oorlog tegen Oekraïne te veroordelen en roept op tot een 'snelle terugkeer naar vrede'.

Eerder had Intel al beslist alle leveringen aan klanten in Rusland en Wit-Rusland stop te zetten.

'We werken eraan om alle onze medewerkers te steunen tijdens deze moeilijke situatie, ook onze 1.200 werknemers in Rusland', aldus Intel. Het bedrijf zegt de nodige maatregelen te hebben geïmplementeerd om de verstoring van de operaties tot een minimum te beperken. Intel is wereldwijd de grootste aanbieder van processors en servers voor datacenters.

