Intel heeft zijn 13de generatie desktopchips voorgesteld. De Raptor Lake-reeks is de opvolger van Alder Lake. Tegelijk komt het bedrijf ook met een goedkopere grafische kaart.

Raptor Lake is een reeks met zes verschillende CPU's die vanaf 20 oktober op de markt komen. De krachtigste CPU is de Intel Core i9-1390k met een topsnelheid van 5,8 GHz, 36 megabyte L3 cach en 32 megabyte L2 cache voor 589 dollar. Deze chip kan tot 32 threads aan.

© Intel

Daarnaast zijn nog één andere i9, twee i7 en twee i5-cpu's in het Raptor Lake gamma. De laagste in de reeks is de i5-13600KF met 14 cores, 20 threads en een snelheid tot 5,1 GHz. Deze is te koop voor 294 dollar.

Intel zegt dat de chips zowel op 600 als 700 chipset moederborden passen en daarbij zowel DDR5 (tot DDR5-5600 en DDR5-5200) als DDR4 ondersteunen, net zoals PCIe Gen 5.0.

© Intel

Ook belooft Intel tot 15 procent betere single threaded prestaties en tot 41 procent betere multi-threaded prestaties. Al moeten we daarbij opmerken dat zulke bewerkingen en benchmarks van de fabrikant altijd met een korrel zout te nemen zijn. Voor de prestaties in realistische omstandigheden is het doorgaans wachten tot reviewers de chips testen.

Grafische kaarten

Intel deed haar aankondigingen op de Intel Innovation Day. Daar had CEO Pat Gelsinger het ook even over grafische kaarten. Eerst en vooral komt het bedrijf met een Intel Data Center GPU Flex Series, zoals de naam aangeeft een grafische kaart voor in datacenteromgevingen.

Tegelijk wil het bedrijf vanaf 12 oktober een grafische kaart in het midden/lage segment uitbrengen voor 329 dollar. De Intel Arc A770 kaart beschikt over XeSS en Ray Tracing en beschikt over 32 cores en tot 16 gigabyte GDDR6-geheugen.

Intel Arc Z770 © Intel

Gelsinger maakt zich sterk dat gamers of mensen die grafische rekenkracht nodig hebben vandaag te veel betalen voor een degelijke videokaart.

De CEO van Intel maakt daarbij een terecht punt: de prijzen bij grote spelers op de GPU-markt, Nvidia en AMD stijgen gestaan. Daarbij komt nog dat veel kaarten de afgelopen twee jaar een stuk duurder waren door de schaarste op de markt. Een grafische kaart met een richtprijs van pakweg 500 euro werd begin 2021 al snel voor 800-900 euro verkocht. De klassieke prijsdaling van chiptechnologie bleef grotendeels uit.

Intel CEO Pat Gelsinger © Intel

Het is duidelijk dat Intel zich (nog) niet aan het topsegment van die markt waagt, maar 329 dollar is wel een degelijke prijs voor wie high end games wil spelen of grafisch werk wil doen, maar daar geen enorm bedrag voor kan neertellen. Wel moeten we nuanceren dat die prijs vermoedelijk nog zonder BTW is, de prijs in Euro op de consumentenmarkt zal dus nog wel een stukje hoger liggen.

Raptor Lake is een reeks met zes verschillende CPU's die vanaf 20 oktober op de markt komen. De krachtigste CPU is de Intel Core i9-1390k met een topsnelheid van 5,8 GHz, 36 megabyte L3 cach en 32 megabyte L2 cache voor 589 dollar. Deze chip kan tot 32 threads aan.Daarnaast zijn nog één andere i9, twee i7 en twee i5-cpu's in het Raptor Lake gamma. De laagste in de reeks is de i5-13600KF met 14 cores, 20 threads en een snelheid tot 5,1 GHz. Deze is te koop voor 294 dollar.Intel zegt dat de chips zowel op 600 als 700 chipset moederborden passen en daarbij zowel DDR5 (tot DDR5-5600 en DDR5-5200) als DDR4 ondersteunen, net zoals PCIe Gen 5.0.Ook belooft Intel tot 15 procent betere single threaded prestaties en tot 41 procent betere multi-threaded prestaties. Al moeten we daarbij opmerken dat zulke bewerkingen en benchmarks van de fabrikant altijd met een korrel zout te nemen zijn. Voor de prestaties in realistische omstandigheden is het doorgaans wachten tot reviewers de chips testen.Intel deed haar aankondigingen op de Intel Innovation Day. Daar had CEO Pat Gelsinger het ook even over grafische kaarten. Eerst en vooral komt het bedrijf met een Intel Data Center GPU Flex Series, zoals de naam aangeeft een grafische kaart voor in datacenteromgevingen.Tegelijk wil het bedrijf vanaf 12 oktober een grafische kaart in het midden/lage segment uitbrengen voor 329 dollar. De Intel Arc A770 kaart beschikt over XeSS en Ray Tracing en beschikt over 32 cores en tot 16 gigabyte GDDR6-geheugen.Gelsinger maakt zich sterk dat gamers of mensen die grafische rekenkracht nodig hebben vandaag te veel betalen voor een degelijke videokaart.De CEO van Intel maakt daarbij een terecht punt: de prijzen bij grote spelers op de GPU-markt, Nvidia en AMD stijgen gestaan. Daarbij komt nog dat veel kaarten de afgelopen twee jaar een stuk duurder waren door de schaarste op de markt. Een grafische kaart met een richtprijs van pakweg 500 euro werd begin 2021 al snel voor 800-900 euro verkocht. De klassieke prijsdaling van chiptechnologie bleef grotendeels uit.Het is duidelijk dat Intel zich (nog) niet aan het topsegment van die markt waagt, maar 329 dollar is wel een degelijke prijs voor wie high end games wil spelen of grafisch werk wil doen, maar daar geen enorm bedrag voor kan neertellen. Wel moeten we nuanceren dat die prijs vermoedelijk nog zonder BTW is, de prijs in Euro op de consumentenmarkt zal dus nog wel een stukje hoger liggen.